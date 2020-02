Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tidjane Thiam démissionne du poste de directeur général de Credit Suisse Reuters • 07/02/2020 à 07:20









TIDJANE THIAM DÉMISSIONNE DU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CREDIT SUISSE ZURICH (Reuters) - Credit Suisse a annoncé vendredi la démission de son directeur général Tidjane Thiam, qui sera remplacé par Thomas Gottstein, à la suite d'un scandale d'espionnage. Thomas Gottstein dirigeait jusqu'à présent les activités de l'établissement en Suisse. Le conseil d'administration de Credit Suisse a réaffirmé son soutien à son président Urs Rohner afin qu'il reste jusqu'au terme de son mandat en avril 2021. (John Miller; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées CS GROUP SIX Swiss Exchange +1.35%