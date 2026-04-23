TI prévoit des résultats trimestriels positifs grâce à la forte demande de puces pour centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Texas Instruments constate la solidité des marchés industriels et des centres de données

* L'action de TI fait un bond de plus de 10 %

* Le marché industriel a connu une croissance de plus de 30 % et le marché des centres de données une croissance d'environ 90 % en glissement annuel

* Le marché de l'automobile a connu une croissance à un chiffre moyen d'une année sur l'autre

(Mise à jour de l'évolution des actions, ajout d'un graphique, détails de la conférence téléphonique, commentaire d'un analyste au paragraphe 9) par Zaheer Kachwala

Texas Instruments TXN.O a prévu pour le deuxième trimestre des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street mercredi, anticipant une augmentation de la demande pour ses puces analogiques dans le cadre du boom des centres de données, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 10 % dans les échanges prolongés.

Texas Instruments fabrique des puces analogiques, qui remplissent toute une série de fonctions, notamment la régulation des systèmes d'alimentation et la conversion de signaux tels que le son, la température ou la lumière en données numériques pouvant être traitées par d'autres semi-conducteurs.

Les entreprises technologiques ont dépensé sans compter pour soutenir leurs ambitions en matière d'intelligence artificielle en construisant d'énormes projets de centres de données et en achetant de grandes quantités de puces pour faire fonctionner ces infrastructures.

Le segment des centres de données a augmenté d'environ 90 % par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré Haviv Ilan, directeur général de TI, lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

La demande sur les marchés finaux de l'industrie et de l'automobile s'est également redressée, les clients ayant recommencé à passer des commandes après avoir écoulé les stocks excédentaires qu'ils avaient stockés pendant la pandémie.

Ces facteurs, ainsi que la demande liée à l'intelligence artificielle, ont fait grimper les actions de TI de plus de 35 %, ce qui leur a permis d'atteindre des sommets presque inégalés cette année.

TI, qui est l'une des premières entreprises de puces à publier ses résultats pour le trimestre de mars, est surveillée de près, car l'utilisation généralisée de ses puces sert d'indicateur de la demande pour diverses industries.

"Nous pensons que le secteur industriel est particulièrement fort, avec des stocks réduits et une amélioration des ventes. L'automobile devrait également entamer un nouveau cycle de hausse", a déclaré Tore Svanberg, analyste chez Stifel.

Les dirigeants ont déclaré qu'ils s'attendaient à une croissance continue du marché de l'automobile, qui a connu une augmentation moyenne à un chiffre au cours du trimestre, après que le secteur ait été confronté à des pressions tarifaires et à des pressions sur les coûts.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 5 à 5,40 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 4,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action compris entre 1,77 et 2,05 dollars, contre des estimations de 1,57 dollar par action.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 4,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,53 milliards de dollars.