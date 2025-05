Thyssenkrupp repasse dans le vert mais reste lesté par l'acier

( AFP / INA FASSBENDER )

Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp est repassé dans le vert entre janvier et mars grâce à une vente dans sa branche sidérurgique et a maintenu ses prévisions annuelles, mais reste fragilisé par les déboires de l'acier et de l'automobile.

Au deuxième trimestre de son exercice décalé 2024/2025, le bénéfice net est ressorti à 167 millions d'euros, contre une perte nette de 72 millions d'euros l'an dernier, selon un communiqué publié jeudi.

C'est une première après six trimestres consécutifs dans le rouge, mais les analystes de la plateforme Factset s'attendaient à un meilleur bénéfice net, à 235 millions d'euros.

Le groupe d'Essen a principalement été soutenu par la vente de son activité d'acier électrique de son unité indienne pour 270 millions d'euros.

Mais la sidérurgie, branche historique en crise, a aussi subi un recul de 90 millions d'euros, en raison des coûts d'énergie élevés et des investissements nécessaires à sa tortueuse décarbonation.

Le résultat opérationnel ajusté (EBIT) s'est écroulé à 19 millions d'euros, une chute de 90% sur un an principalement due à une importante sous-capacité de l'acier en Europe.

Elle s'explique aussi par la chute du chiffre d'affaires global à 8,6 milliards d'euros, en recul de 5% à cause d'une demande plus faible et de prix plus bas.

L'acier, les pièces automobiles et la distribution de matériel ont aussi pesé sur les commandes, en recul de 6% à 8,1 millions d'euros.

Thyssenkrupp a entrepris une complexe réorganisation, avec la suppression de milliers de postes et la réduction de la production chez Thyssenkrupp Steel.

Début mai, le premier sidérurgiste allemand et le syndicat IG Metall ont conclu un accord de principe servant de base pour les négociations collectives qui se profilent avant l'été.

La division de pièces automobiles de Thyssenkrupp a aussi annoncé la suppression de 1.800 postes, en raison de l'affaiblissement du secteur.

Pour le second semestre, "nous nous attendons à un environnement de marché plus stable et à des effets positifs des mesures que nous avons lancées", a souligné M. Lopez.

Il a confirmé les prévisions annuelles du groupe, avec un retour aux bénéfices entre 100 et 500 millions d'euros après deux lourdes pertes annuelles.

Pour se renflouer, le conglomérat mise sur la scission de sa branche TKMS spécialisée dans les sous-marins, dont les ventes ont stagné à 533 millions d'euros et les commandes ont augmenté au deuxième trimestre.