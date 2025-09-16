 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thyssenkrupp reçoit une offre de Jindal Steel International pour sa division acier
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 18:35

Un laminoir de ThyssenKrupp à Duisbourg, Allemagne

Un laminoir de ThyssenKrupp à Duisbourg, Allemagne

par Christoph Steitz

Thyssenkrupp a reçu une offre de rachat non-contraignante pour sa filiale sidérurgique de la part d'une division du conglomérat indien Naveen Jindal Group, a déclaré la société allemande mardi qui tente depuis des années de céder cette activité.

L'annonce de l'offre indicative pour Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), le plus grand sidérurgiste allemand qui a réalisé 10,7 milliards d'euros de ventes l'année dernière, a fait grimper mardi l'action de la société mère jusqu'à 7,9% à la Bourse de Francfort.

L'action Thyssenkrupp a fini sur un gain de 4,38%, à son plus haut niveau depuis près de quatre ans et demi.

Thyssenkrupp a déclaré examiner attentivement l'offre, dont il n'a pas dévoilé les détails financiers, "en particulier en ce qui concerne la durabilité économique, la poursuite de la transformation verte et l'emploi sur nos sites sidérurgiques".

Dans un communiqué distinct, Jindal Steel International a déclaré que son offre garantirait la production d'acier en Allemagne, comprendrait la livraison d'un site de production d'acier vert par TKSE à Duisbourg et un engagement de plus de deux milliards d'euros pour augmenter la capacité en fours à arc électriques.

"Notre objectif est de préserver et de développer l'héritage industriel de 200 ans de Thyssenkrupp et de contribuer à en faire le plus grand producteur d'acier intégré à faibles émissions d'Europe", a déclaré Narendra Misra, directeur des opérations européennes de Jindal.

Thyssenkrupp a vendu l'an dernier une participation de 20% dans TKSE à l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky dans le but de céder 30% supplémentaires pour créer une coentreprise à parts égales.

(Rédigé par Christoph Steitz ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

