Thyssenkrupp Nucera : un troisième trimestre décevant
information fournie par AOF 13/08/2025 à 09:48

(AOF) - Au troisième trimestre de son exercice 2024/2025, l'Ebit de Thyssenkrupp Nucera est nul, contre 2 millions d'euros l'année dernière à la même période. Il était attendu à 1,3 million d'euros. Sur cette période, le fournisseur allemand de technologies pour des usines d'électrolyse haute efficacité a réduit ses pertes opérationnelles pour son segment gH2 (hydrogène vert). Elles passent de 23 à 13 millions d'euros. En outre, le bénéfice opérationnel du segment chlore-alcali (CA) a reculé de 48%, à 13 millions d'euros.

Sur ce trimestre, le groupe enregistre une perte nette de 2 millions d'euros, contre un bénéfice net attendu de 5 millions d'euros. Il y a un an, la société affichait un bénéfice net de 7 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires sur ce troisième trimestre ressort à 184 millions d'euros (-22%), contre 195 millions d'euros attendus.

Toutefois, les ventes du groupe ont augmenté de 9% pour atteindre 663 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2024/2025 (contre 609 millions d'euros sur les 9 mois de 2023/2024). Le chiffre d'affaires du segment gH2 a augmenté de 8% pour atteindre 377 millions d'euros (contre 350 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent). Dans le segment CA, le chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour s'établir à 286 millions d'euros (contre 259 millions d'euros il y a un an).

" Au troisième trimestre de l'exercice en cours 2024/2025, la situation difficile sur le marché international de l'hydrogène notamment a pesé sur le développement des commandes du groupe en raison de reports de projets. En conséquence, le volume des nouvelles commandes pour le groupe a chuté de 77% à 63 millions d'euros au troisième trimestre (contre 271 millions d'euros il y a un an à la même période) ", explique Thyssenkrupp Nucera. Sur les 9 mois, ce volume recule de 54% à 241 millions d'euros.

Sur le plan opérationnel, le carnet de commandes au 30 juin 2025 s'élève à 0,7 milliard d'euros (contre 1,3 milliard d'euros au 30 juin 2024).

Sur l'ensemble de l'exercice 2024/2025, Thyssenkrupp Nucera cible toujours un chiffre d'affaires compris entre 850 et 920 millions d'euros, contre un consensus de 886 millions d'euros et 862 millions d'euros sur l'exercice 2023/2024.

De plus, le directoire anticipe toujours des ventes dans le segment de l'hydrogène vert (gH2) comprises entre 450 millions d'euros et 510 millions d'euros (contre 524 millions d'euros en 2023/2024). Dans le segment du chlore-alcali (CA), les ventes devraient encore se situer entre 380 millions d'euros et 420 millions d'euros (contre 338 millions d'euros en 2023/2024).

L'Ebit est attendu entre -7 et 7 millions d'euros. Les analystes anticipent un Ebit de -3,6 millions d'euros.

