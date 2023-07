Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client thyssenkrupp nucera: premiers pas en Bourse réussis information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera, un spécialiste des équipements d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, était orienté à la hausse vendredi à la Bourse de Francfort pour sa première journée de cotation.



Alors que le groupe avait fixé mercredi soir à 20 euros le prix de son action pour son introduction en Bourse (IPO), le titre se traitait autour de 21,7 euros vendredi en fin de matinée, soit une hausse de plus de 8%.



A ce niveau de cours, la capitalisation boursière du groupe ressort à un peu plus de 2,7 milliard d'euros.



'nucera pourrait atteindre une valorisation de 3,5 milliards d'euros à un horizon de 12 à 18 mois à condition de faire état de nouvelles prises de commandes, d'exécuter comme prévu son carnet de commandes existant et de maintenir sa trajectoire de croissance sans trop pénaliser sa rentabilité', estiment les analystes de Baader.



Avec sa mise sur le marché, thyssenkrupp nucera a levé autour de 560 millions d'euros, un montant que le groupe a l'intention de consacrer à ses investissements dans l'électrolyse industrielle alcaline, un secteur qu'il juge prometteur.



Le conglomérat industriel thyssenkrupp, qui détient environ 50% de thyssenkrupp nucera, ne profitait pas du succès de l'IPO de sa filiale: vers 11h45, le titre du groupe diversifié ne progressait que de 0,3%.





