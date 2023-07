ThyssenKrupp: l'UE autorise deux aides d'Etat allemandes information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 12:41

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé hier avoir autorisé deux mesures allemandes visant à aiderThyssenKrupp Steel Europe('tkSE') à décarboner ses procédés de production d'acier et à accélérer l'utilisation d'hydrogène renouvelable.



Les aides peuvent prendre la forme d'unesubvention directed'un montant maximal de 550 millions d'euros pour aider tkSE à décarboner sa production d'acier et d'un mécanisme de paiement conditionneldestiné à aider tkSE à accélérer l'introduction progressive de l'hydrogène renouvelable dans ses procédés de production d'acier.



Lasubvention directesoutiendra la construction et l'installation d'une usine de réduction directe et de deux fonderies d'acier à Duisburg, qui remplaceront un haut-fourneau existant.



Lemécanisme de paiement conditionnelcouvrira, pendant les dix premières années d'exploitation de la nouvelle usine de réduction directe, les coûts supplémentaires d'achat et d'utilisation d'hydrogène renouvelable à la place d'hydrogène bas carbone.



Les nouvelles installations devraient commencer à fonctionner en 2026 et devraient produire 2,3 millions de tonnes de métal chaud par an avec une empreinte carbone réduite, ce volume devant remplacer une quantité équivalente de métal chaud actuellement produit au moyen du haut-fourneau conventionnel.