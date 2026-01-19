Thyssenkrupp : L'incertitude des tarifs douaniers de Trump aggrave encore la situation de la politique commerciale

L'entreprise allemande Thyssenkrupp TKAG.DE a déclaré lundi que l'incertitude liée aux tarifs douaniens américains supplémentaires affectait ses clients - l'industrie du pays orientée vers l'exportation - et exacerbait la situation déjà tendue en matière de politique commerciale.

L'entreprise a déclaré qu'il restait à voir comment la dernière annonce du président américain Donald Trump concernant de nouveaux droits de douane affecterait l'accord conclu entre les États-Unis et l'UE en 2025 et qu'elle suivrait la situation de près.