Thyssenkrupp-Kretinsky vend sa participation dans l'unité sidérurgique, mettant fin au projet de coentreprise
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 16:06

Le logo de ThyssenKrupp

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a accepté de vendre sa participation de 20% dans l'unité sidérurgique de Thyssenkrupp et d'abandonner le projet de coentreprise pour cette activité, ont déclaré jeudi les deux parties dans un communiqué commun, ouvrant ainsi la voie à un éventuel accord avec Jindal Steel.

Le communiqué indique que le groupe EP de Daniel Kretinsky "respecte la préférence de Thyssenkrupp AG de se concentrer sur les discussions avec Jindal Steel International"

Le groupe EP sera remboursé du prix d'achat qu'il a payé à Thyssenkrupp pour la participation dans TKSE, précise le communiqué commun.

Les deux parties n'ont jamais divulgué le prix d'achat, mais des sources proches du dossier l'ont estimé à environ 140 millions d'euros.

L'action de Thyssenkrupp, qui a plus tôt dans la journée frôlé un record de six ans avant de brièvement reculer à la suite de cette annonce, rebondit et prend 1,6% à 10h42 GMT.

La vente de la participation met fin à de longues discussions sur ce qui aurait pu devenir un géant germano-tchèque de l'acier et de l'énergie. Le groupe EP de Kretinsky et Thyssenkrupp avaient pour objectif de former à terme une coentreprise à 50/50 pour TKSE.

Ces discussions restaient au point mort depuis que Daniel Kretinsky avait acheté un cinquième de Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) l'année dernière et que de puissants syndicats avaient accusé l'homme d'affaires tchèque de refuser de coopérer.

L'abandon du projet de coentreprise intervient alors qu'une division indienne de Jindal Steel a présenté le mois dernier une offre de rachat non-contraignante pour l'ensemble de TKSE, une activité volatile dont la société mère de Thyssenkrupp cherche à se débarrasser depuis des années.

(Rédigé par Christoph Steitz ; avec Markus Wacket ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
