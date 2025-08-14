 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,76
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ThyssenKrupp: gap ouvert sous les 9,64E
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 15:20

(Zonebourse.com) - ThyssenKrupp dévisse de plus de 8% après un profit warning à l'occasion de sa publication trimestrielle, ouvrant un gap sous les 9,64E.
L'action évolue ainsi sous ses moyennes mobiles à 20 jours (10,17E) et à 50 jours (9,70E), et fait une incursion sous son support court terme des 9,08E.
Toutefois, le RSI s'approche de la zone de survente, et s'il préserve une tendance haussière à moyen et long terme, les 11,28E des 11 et 21 juillet constitueraient sa principale résistance.

Valeurs associées

THYSSENKRUPP
8,8240 EUR XETRA -9,27%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank