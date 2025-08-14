ThyssenKrupp: gap ouvert sous les 9,64E information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 15:20









(Zonebourse.com) - ThyssenKrupp dévisse de plus de 8% après un profit warning à l'occasion de sa publication trimestrielle, ouvrant un gap sous les 9,64E.

L'action évolue ainsi sous ses moyennes mobiles à 20 jours (10,17E) et à 50 jours (9,70E), et fait une incursion sous son support court terme des 9,08E.

Toutefois, le RSI s'approche de la zone de survente, et s'il préserve une tendance haussière à moyen et long terme, les 11,28E des 11 et 21 juillet constitueraient sa principale résistance.





Valeurs associées THYSSENKRUPP 8,8240 EUR XETRA -9,27%