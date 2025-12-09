 Aller au contenu principal
ThyssenKrupp dévisse après des trimestriels mitigés
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 10:18

ThyssenKrupp dévisse de 9% à Francfort après la publication par le groupe industriel de ses résultats annuels, des performances meilleures que prévu au titre de son dernier trimestre se trouvant éclipsés par des perspectives jugées décevantes.

A 274 millions d'euros, son EBIT ajusté du 4e trimestre comptable a battu de 19% le consensus, selon Jefferies qui souligne le rôle joué par des baisses de coûts et des gains d'efficacité plutôt que la reprise du marché dans la division Steel Europe.

"Ailleurs, les résultats se sont montrés globalement conformes aux attentes. Dans l'ensemble, le 4e trimestre montre l'efficacité des mesures de coûts internes pour compenser les vents contraires persistants du marché", note-t-il.

Le broker pointe aussi des perspectives décevantes, ThyssenKrupp prévoyant pour l'exercice 2025-26 une baisse des ventes de -2% à -1% en raison d'une faiblesse de la demande et des prix en Automotive Technology et en Decarbon Technologies.

De même, le groupe allemand n'anticipe qu'un EBIT entre 500 et 900 MEUR pour l'exercice, soit moins que les 920 MEUR attendus en consensus et les 917 MEUR anticipés par Jefferies, ainsi qu'un FCF avant M&A entre -600 et -300 MEUR.

Valeurs associées

THYSSENKRUPP
8,6820 EUR XETRA -9,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

