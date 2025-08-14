ThyssenKrupp cible une baisse plus importante de ses ventes en 2025

(AOF) - Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024/2025, Thyssenkrupp a enregistré une performance commerciale solide dans un environnement de marché toujours difficile. Les prises de commandes entre avril et juin ont augmenté à 10,1 milliards d’euros. Elles représentent une augmentation de 21% d’une année sur l’autre, principalement grâce à de solides nouvelles activités du segment " Marine Systems ". Le chiffre d’affaires s’est élevé à 8,2 milliards d’euros contre 9 milliards il y a un an, principalement en raison de la baisse des prix et des effets de la demande.

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, l'Ebit ajusté du groupe est resté stable sur ce trimestre, affichant même une légère hausse à 155 millions d'euros par rapport aux 149 millions d'euros de l'année précédente à la même période. " L'augmentation résulte de l'amélioration significative des bénéfices de l'activité " Decarbon Technologies ", qui était due à des effets ponctuels positifs (principalement le renversement d'une provision pour créances irrécouvrables), l'amélioration de la performance opérationnelle et l'absence de coûts supplémentaires extraordinaires qui avaient été encourus au cours de la période précédente ".

À -227 millions d'euros, le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions est également supérieur au niveau de l'année précédente : -256 millions d'euros.

En outre, sur ce troisième trimestre, le groupe de sidérurgie allemand enregistre une perte nette de 255 millions d'euros, contre une perte de 33 millions il y a un an. " L'impact négatif provient principalement d'un effet fiscal ponctuel d'environ 135 millions d'euros lié à la préparation de la scission prévue de sa branche maritime Marine Systems ", explique la société.

Pour 2025, Thyssenkrupp a réajusté ses prévisions de ventes sur la base d'une demande faible inchangée et d'un niveau de prix durablement bas.

Les ventes devraient maintenant reculer de 5 à 7 % par rapport à l'année précédente, contre une fourchette précédente de -3% à stable. Le groupe s'attend à viser le bas de la fourchette de son objectif d'Ebit ajusté. Elle est comprise entre 600 millions et 1 milliard d'euros.

Ses investissements sont désormais attendus dans une fourchette comprise entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros, contre une fourchette précédente de 1,6- 1,8 milliard d'euros.

Le flux de trésorerie disponible avant fusions & acquisitions devrait être compris entre 0 et 300 millions d'euros. Le résultat net devrait se situer entre 100 et 500 millions d'euros.

" Nos prévisions reflètent les conditions de marché toujours difficiles. Malgré ce contexte, nous sommes confiants d'atteindre notre objectif principal d'un flux de trésorerie disponible positif avant fusion et acquisition pour l'exercice en cours. Dans le même temps, la mise en œuvre systématique de mesures structurelles visant à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts dans tous les segments restera capital ", a expliqué Dr. Axel Hamann, directeur financier de Thyssenkrupp AG.

