 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,62
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ThyssenKrupp cible une baisse plus importante de ses ventes en 2025
information fournie par AOF 14/08/2025 à 10:12

(AOF) - Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024/2025, Thyssenkrupp a enregistré une performance commerciale solide dans un environnement de marché toujours difficile. Les prises de commandes entre avril et juin ont augmenté à 10,1 milliards d’euros. Elles représentent une augmentation de 21% d’une année sur l’autre, principalement grâce à de solides nouvelles activités du segment " Marine Systems ". Le chiffre d’affaires s’est élevé à 8,2 milliards d’euros contre 9 milliards il y a un an, principalement en raison de la baisse des prix et des effets de la demande.

Malgré la baisse du chiffre d'affaires, l'Ebit ajusté du groupe est resté stable sur ce trimestre, affichant même une légère hausse à 155 millions d'euros par rapport aux 149 millions d'euros de l'année précédente à la même période. " L'augmentation résulte de l'amélioration significative des bénéfices de l'activité " Decarbon Technologies ", qui était due à des effets ponctuels positifs (principalement le renversement d'une provision pour créances irrécouvrables), l'amélioration de la performance opérationnelle et l'absence de coûts supplémentaires extraordinaires qui avaient été encourus au cours de la période précédente ".

À -227 millions d'euros, le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions est également supérieur au niveau de l'année précédente : -256 millions d'euros.

En outre, sur ce troisième trimestre, le groupe de sidérurgie allemand enregistre une perte nette de 255 millions d'euros, contre une perte de 33 millions il y a un an. " L'impact négatif provient principalement d'un effet fiscal ponctuel d'environ 135 millions d'euros lié à la préparation de la scission prévue de sa branche maritime Marine Systems ", explique la société.

Pour 2025, Thyssenkrupp a réajusté ses prévisions de ventes sur la base d'une demande faible inchangée et d'un niveau de prix durablement bas.

Les ventes devraient maintenant reculer de 5 à 7 % par rapport à l'année précédente, contre une fourchette précédente de -3% à stable. Le groupe s'attend à viser le bas de la fourchette de son objectif d'Ebit ajusté. Elle est comprise entre 600 millions et 1 milliard d'euros.

Ses investissements sont désormais attendus dans une fourchette comprise entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros, contre une fourchette précédente de 1,6- 1,8 milliard d'euros.

Le flux de trésorerie disponible avant fusions & acquisitions devrait être compris entre 0 et 300 millions d'euros. Le résultat net devrait se situer entre 100 et 500 millions d'euros.

" Nos prévisions reflètent les conditions de marché toujours difficiles. Malgré ce contexte, nous sommes confiants d'atteindre notre objectif principal d'un flux de trésorerie disponible positif avant fusion et acquisition pour l'exercice en cours. Dans le même temps, la mise en œuvre systématique de mesures structurelles visant à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts dans tous les segments restera capital ", a expliqué Dr. Axel Hamann, directeur financier de Thyssenkrupp AG.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

THYSSENKRUPP
9,0200 EUR XETRA -7,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un arbre rongé par des flammes liées à un brûlis, Mayotte, le 12 août 2025 ( AFP / Marine GACHET )
    Brûlis illégaux et cyclone, un terrain propice pour les feux à Mayotte
    information fournie par AFP 14.08.2025 11:48 

    Sur la route nationale 2 à Ironi Bé, dans l'est de Mayotte, un épais nuage de fumée enveloppe les voitures. En contrebas, des flammes issues d'un brûlis grignotent arbres et buissons. Les alizés les attisent sur une végétation fragilisée par le cyclone Chido. Une ... Lire la suite

  • adyen (Crédit: / Adobe Stock)
    Adyen: pas d'accélération de la croissance en vue cette année
    information fournie par Cercle Finance 14.08.2025 11:39 

    (Zonebourse.com) - Adyen a fait état jeudi de résultats semestriels inférieurs aux attentes et déclaré avoir abandonné l'idée d'une accélération de sa croissance cette année, des annonces qui provoquaient une chute de plus de 18% de son titre ce matin à la Bourse ... Lire la suite

  • Trump et Poutine prévoient de se rencontrer en Alaska pour discuter de la guerre en Ukraine
    Conférence de presse commune Poutine-Trump à l'issue du sommet de vendredi, dit le Kremlin
    information fournie par Reuters 14.08.2025 11:35 

    Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump tiendront une conférence de presse commune après le sommet de vendredi en Alaska, a annoncé jeudi Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin. Lors de ce sommet, qui débutera à 11h30 heure locale ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 14.08.2025 11:28 

    Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,008% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC : * COGNIZANT ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank