Thyssenkrupp-Charge de restructuration de €401 mlns pour la division acier

Thyssenkrupp

TKAG.DE a annoncé jeudi des dépenses d'un montant de 401 millions d'euros destinées à financer d'importantes suppressions d'emplois dans sa division acier, alors que le conglomérat industriel allemand poursuit ses négociations avec l'entreprise indienne Jindal Steel concernant la vente de cette activité.

En raison de cette charge, la perte nette de Thyssenkrupp au premier trimestre s'est creusée pour atteindre 353 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 32 millions pour la période selon les données LSEG.

Une solution pour le secteur sidérurgique, étroitement lié à l'histoire industrielle de l'Allemagne, est considérée comme la pièce maîtresse de la stratégie de Miguel Lopez, président du directoire de Thyssenkrupp, visant à transformer ce groupe tentaculaire en holding.

Ces efforts ont déjà conduit l'entreprise à céder et à coter séparément ses divisions électrolyseurs et navires de guerre, tirant le cours de l'action Thyssenkrupp malgré un environnement macroéconomique difficile pour cette entreprise spécialisée dans les pièces automobiles et les matériaux.

(Christoph Steitz, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)