Hermès-Les ventes progressent plus que prévu au T4, le titre monte

(Actualisé avec cours en Bourse § 2 et commentaire d'analystes § 6)

Hermès HRMS.PA monte en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants de ses ventes au quatrième trimestre, citant une croissance solide dans toutes les régions, par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée.

A Paris, dans les premiers échanges, le titre progresse de 2,83% à 2 .180,00 euros, adossé à une hausse de 1,09 pour le CAC 40 .FCHI au même moment.

Les ventes de produits tels que les sacs Birkin et Kelly, les foulards en soie et les parfums ont augmenté de 10% à taux de change constants entre septembre et décembre, alors que le consensus des analystes compilé par Visible Alpha tablait sur une croissance de 8,4% après ajustement des fluctuations monétaires.

Les ventes dans la région Amérique, principalement aux États-Unis, ont augmenté de 12,1%, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse d'environ 9%.

"Dans un environnement incertain, Hermès, fort de sa créativité et de ses savoir-faire d’exception, aborde l’année 2026 avec confiance", a dit dans un communiqué Axel Dumas, gérant d’Hermès, ajoutant que les hausses de prix de cette année seraient entre 5% et 6%, contre entre 6% et 7% en 2025, attribuant ce ralentissement aux fluctuations monétaires.

"Nous considérons (ces résultats) comme solides dans le contexte d'un environnement industriel dynamique", saluent les analystes de RBC dans une note.

Selon Chiara Battistini, analyste spécialisée dans les valeurs de luxe chez JP Morgan, les hausses de prix imposées cette année par Hermès à ses clients fortunés seront déterminantes pour les perspectives de croissance de l'entreprise.

Bon nombre des concurrents du groupe de luxe ont freiné leurs hausses de prix en raison de la baisse des ventes.

Le chiffre d'affaires de la division Maroquinerie-Sellerie d'Hermès, qui représente la majeure partie de ses bénéfices, a augmenté de 14,6% en données organiques.

Grâce à ses clients ultra-riches, moins touchés par l'inflation, et à son important carnet de commandes, Hermès a mieux résisté au ralentissement actuel du secteur du luxe que la plupart de ses concurrents.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tassilo Hummel, édité par Augustin Turpin)