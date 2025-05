ThyssenKrupp AG en marche pour devenir une holding stratégique

(AOF) - ThyssenKrupp AG (+8,04% à 9,32 euros) bondit à Francfort après l'annonce de la prochaine scission de toutes ses activités, qui accueilleront des investisseurs tiers et seront cotées en Bourse. Le groupe de sidérurgie allemand deviendra à moyen terme une société holding, actionnaire majoritaire de segments d'activité indépendants. L'activité "Marine Systems" sera cotée en Bourse cette année. Le conseil d'administration présentera ses projets au conseil de surveillance de Thyssenkrupp AG avant la fin de l'exercice en cours.

Dans les prochaines années, les segments "Materials Services" (services de matériaux) et "Automotive Technology" (automobile) devront aussi se préparer à entrer en Bourse et à devenir indépendants "dès que les conditions nécessaires seront remplies".

Nouvellement créé, le segment "Decarbon Technologies" ("technologies décarbonées") est appelé à suivre la même voie.

"À l'exception de la coentreprise sidérurgique prévue (à 50/50 entre Thyssenkrupp Steel Europe et EPG), Thyssenkrupp AG entend conserver une participation majoritaire dans l'ensemble des activités. " L'objectif est de former un groupe industriel ciblé, agile et réaligné : Thyssenkrupp AG en tant que holding stratégique avec des activités fortes et indépendantes", précise le groupe de sidérurgie allemand.

"Une telle étape nous permettra d'exploiter tout le potentiel de création de valeur des entreprises et d'utiliser leur indépendance de manière ciblée pour des investissements, des opportunités de marché et une croissance future. Dans le même temps, Thyssenkrupp AG conservera le contrôle total et continuera à participer aux performances futures des entreprises", a déclaré Miguel López, PDG du groupe.

"Avec ce réalignement, le groupe offre à ses près de 96 000 collaborateurs dans le monde des opportunités claires pour l'avenir. En créant les conditions nécessaires au meilleur développement possible des segments, nous offrons aux collaborateurs de Thyssenkrupp un avenir meilleur et sûr. Des entreprises compétitives et durables sont la condition préalable à une sécurité d'emploi à long terme", a expliqué Wilfried von Rath, le directeur des ressources humaines de Thyssenkrupp AG.

