Thyssenkrupp abaisse sa prévision de CA 2026 avec la faiblesse de l’acier et de l’automobile

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg
Le conglomérat allemand Thyssenkrupp a abaissé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, invoquant une demande atone dans ses divisions acier et automobile, dans un contexte de ralentissement persistant de l'activité industrielle en Europe.
"Nous restons légèrement prudents (...) quant à nos prévisions de chiffre d'affaires, notamment en raison des incertitudes géopolitiques accrues et de leurs répercussions sur les marchés internationaux", a déclaré le directeur financier Axel Hamann dans un communiqué.
Le groupe prévoit désormais une baisse de ses ventes pouvant aller jusqu’à 3%, ou une stabilité au mieux, contre une précédente prévision comprise entre -2% et +1%. Les analystes tablaient sur une baisse de 1% du chiffre d'affaires, selon un consensus LSEG.
Thyssenkrupp, engagé dans un processus de cession de l’ensemble de ses divisions afin de se transformer en structure de holding, a indiqué que la demande d’acier demeurait "constamment faible".
La division sidérurgique du groupe est particulièrement surveillée après l’échec, ce mois-ci, des discussions visant à la vendre à Jindal Steel International, dernière tentative en date pour céder cette activité, illustrant les défis structurels liés à l'activité industrielle en Europe.
(Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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