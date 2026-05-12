Thyssenkrupp abaisse sa prévision de CA 2026 avec la faiblesse de l’acier et de l’automobile

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

Le ‌conglomérat allemand Thyssenkrupp a abaissé mardi sa prévision ​de chiffre d'affaires pour 2026, invoquant une demande atone dans ses divisions acier et automobile, dans ​un contexte de ralentissement persistant de l'activité industrielle en Europe.

"Nous ​restons légèrement prudents (...) quant ⁠à nos prévisions de chiffre d'affaires, notamment ‌en raison des incertitudes géopolitiques accrues et de leurs répercussions sur les marchés internationaux", ​a déclaré ‌le directeur financier Axel Hamann dans ⁠un communiqué.

Le groupe prévoit désormais une baisse de ses ventes pouvant aller jusqu’à 3%, ou une ⁠stabilité au ‌mieux, contre une précédente prévision comprise ⁠entre -2% et +1%. Les analystes tablaient sur une ‌baisse de 1% du chiffre d'affaires, ⁠selon un consensus LSEG.

Thyssenkrupp, engagé dans un ⁠processus de ‌cession de l’ensemble de ses divisions afin de ​se transformer en structure ‌de holding, a indiqué que la demande d’acier demeurait "constamment faible".

La division ​sidérurgique du groupe est particulièrement surveillée après l’échec, ce mois-ci, des discussions visant ⁠à la vendre à Jindal Steel International, dernière tentative en date pour céder cette activité, illustrant les défis structurels liés à l'activité industrielle en Europe.

(Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)