THX Pharma dévoile sa position de trésorerie
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 18:20

THX Pharma a annoncé disposer d'une trésorerie de 7,764 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 1,979 MEUR au 30 septembre 2025.

En outre, la société biopharmaceutique dédiée aux maladies neurologiques rares doit percevoir un paiement initial de 12 MEUR courant mars 2026. Cette somme, associée à la trésorerie disponible et l'avance de trésorerie sur le financement du programme Batten-1 constitue une trésorerie pro forma de 21,7 MEUR.

