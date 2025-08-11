 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thumzup Media plonge après une vente d'action de 50 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de Thumzup Media TZUP.O , qui accumule des actifs numériques, chutent de 33,2 % à 10,32 $ ** TZUP annonce le prix d'une offre d'actions de 50 millions de dollars à 10 dollars l'unité, soit une décote de 35,3 % par rapport à la dernière clôture

** Les produits seront utilisés pour accumuler des crypto-monnaies et du matériel d'exploitation minière, ainsi qu'à d'autres fins

** Dominari Securities était l'agent de placement exclusif pour l'offre

** TZUP a étendu sa stratégie de trésorerie au-delà du bitcoin à d'autres crypto-monnaies, telles que le dogecoin, le litecoin , le solana et l'éther

** À la dernière clôture, l'action TZUP a progressé de 350,7 % depuis le début de l'année

