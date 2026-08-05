Thomson Reuters revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en mettant l'accent sur le déploiement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec des précisions, des citations tirées d'entretiens avec le directeur général et le directeur financier, ainsi que des citations de gestionnaires de fonds aux paragraphes 8 et 11)

* Thomson Reuters relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d'affaires annuel à environ 8%

* La société indique que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a progressé de 9% pour atteindre 1,95 milliard de dollars

* Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels a atteint 99 cents au deuxième trimestre

* Les prévisions de Wall Street tablaient sur un BPA de 96 cents

par Kenneth Li

Thomson Reuters TRI.TO a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour l'ensemble de l'exercice. Son directeur général, Steve Hasker, a déclaré que la société de contenu et de technologie basée à Toronto se concentrait sur l'investissement et le développement de l'IA dans l'ensemble de son portefeuille.

La société a indiqué la semaine dernière que les premiers résultats montraient que Thomson, un grand modèle linguistique propriétaire conçu pour un usage professionnel et entraîné sur des contenus provenant de Westlaw, Practical Law, Checkpoint et Reuters, affichait de bonnes performances face aux modèles de pointe d’Anthropic, d’OpenAI et de Google.

Thomson Reuters, propriétaire de Reuters News, a revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires annuel à environ 8%, contre une fourchette précédente comprise entre 7,5% et 8%, après avoir annoncé que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de 9% pour atteindre 1,95 milliard de dollars, soit un peu plus que les estimations qui s’élevaient à environ 1,9 milliard de dollars.

Hasker a déclaré lors d’une interview après la publication des résultats trimestriels que Thomson Reuters se concentrerait sur l’investissement dans Thomson et sur le développement d’applications destinées aux professionnels du droit, de la fiscalité, de la comptabilité et de l’audit, tout en explorant une commercialisation plus large du modèle.

"Nous voyons là l’opportunité de créer des solutions d’IA souveraines pour nos clients les plus importants et les plus exigeants, tout en alimentant des produits tels que Westlaw et Co-Counsel grâce à celles-ci, ce qui nous apporterait davantage de rapidité, une plus grande évolutivité et un avantage en termes de coûts", a déclaré Hasker à Reuters.

Hasker a ajouté qu’il envisageait également des applications au sein de la division d’information, mais n’a fourni aucun détail à ce sujet.

INQUIÉTUDES LIÉES AUX BOULEVERSEMENTS DE L’IA

Thomson Reuters a indiqué que son bénéfice par action hors éléments exceptionnels s’était élevé à 99 cents au deuxième trimestre. Ce chiffre est supérieur aux prévisions de Wall Street, qui tablaient sur un BPA de 96 cents.

"Je pense que ce trimestre devrait contribuer à apaiser certaines des inquiétudes liées aux bouleversements causés par l’IA, du moins à court terme", a déclaré Adam Sarhan, directeur général de la société de conseil en investissement 50 Park à New York, ajoutant que les investissements dans l’IA commençaient à porter leurs fruits.

Les actions de Thomson Reuters ont figuré parmi celles qui ont été touchées cette année par les craintes liées aux défis que les nouveaux venus dans le domaine de l’IA, notamment Anthropic, font peser sur les entreprises établies, ce qui a déclenché une vague de ventes massives sur les titres des secteurs des logiciels, des données et des services professionnels.

L'action Thomson Reuters a sous-performé l'indice composite S&P/TSX, qui affichait mardi une hausse de 12,35% depuis le début de l'année. Sur la même période, l'action Thomson Reuters a reculé de 15,28%.

"Une hausse de 9% du chiffre d’affaires et une révision à la hausse des prévisions pour l’ensemble de l’année suggèrent que les clients continuent de payer pour les produits phares de Thomson Reuters, même si l’IA modifie la manière dont les informations juridiques et fiscales sont consommées", a ajouté Sarhan.

Le directeur financier, Gary E. Bischoping, Jr., a déclaré lors d’une interview qu’environ 32% de la valeur sous-jacente des contrats de Thomson Reuters – qui correspond à la part de la valeur totale d’un contrat – reposaient sur l’IA générative au deuxième trimestre, contre 30% au premier.

Le mois dernier, Thomson Reuters a annoncé la cession de 51% de son activité Global Print afin de créer une coentreprise avec KKR, dans le but de se concentrer sur ses activités numériques et sur l’"IA de niveau fiduciaire", c’est-à-dire une IA conçue pour produire des résultats pouvant être vérifiés et audités.