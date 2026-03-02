 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thomson Reuters nomme Bischoping, ancien cadre de Dell, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thomson Reuters TRI.TO a nommé lundi Gary E. Bischoping Jr., ancien dirigeant de Dell, au poste de directeur financier à compter du 8 mai, succédant ainsi à Mike Eastwood, qui prendra sa retraite dans le cadre d'une transition planifiée.

M. Bischoping était dernièrement associé de la société de capital-investissement Hellman & Friedman et rejoindra Thomson Reuters le 13 avril. Il a passé plus de 17 ans chez Dell Technologies DELL.N où il a occupé des postes de direction, notamment en tant que directeur financier et trésorier d'une division.

Dans le cadre de ces changements, M. Eastwood deviendra président du conseil d'administration de la Thomson Reuters Foundation, en remplacement de Jim Smith, qui dirigeait auparavant la société d'information et de technologie basée à Toronto, propriétaire de Reuters News.

"Il (Bischoping) apporte la bonne combinaison de rigueur financière, de vision stratégique et de leadership opérationnel pour guider Thomson Reuters à travers son prochain chapitre - y compris les opportunités à venir dans l'ère de l'IA", a déclaré le directeur général Steve Hasker dans un communiqué.

La société a indiqué que M. Eastwood et M. Bischoping participeront à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, le 5 mai.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
147,950 USD NYSE 0,00%
THOMSON REUTERS
131,330 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank