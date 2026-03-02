Thomson Reuters nomme Bischoping, ancien cadre de Dell, au poste de directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thomson Reuters TRI.TO a nommé lundi Gary E. Bischoping Jr., ancien dirigeant de Dell, au poste de directeur financier à compter du 8 mai, succédant ainsi à Mike Eastwood, qui prendra sa retraite dans le cadre d'une transition planifiée.

M. Bischoping était dernièrement associé de la société de capital-investissement Hellman & Friedman et rejoindra Thomson Reuters le 13 avril. Il a passé plus de 17 ans chez Dell Technologies DELL.N où il a occupé des postes de direction, notamment en tant que directeur financier et trésorier d'une division.

Dans le cadre de ces changements, M. Eastwood deviendra président du conseil d'administration de la Thomson Reuters Foundation, en remplacement de Jim Smith, qui dirigeait auparavant la société d'information et de technologie basée à Toronto, propriétaire de Reuters News.

"Il (Bischoping) apporte la bonne combinaison de rigueur financière, de vision stratégique et de leadership opérationnel pour guider Thomson Reuters à travers son prochain chapitre - y compris les opportunités à venir dans l'ère de l'IA", a déclaré le directeur général Steve Hasker dans un communiqué.

La société a indiqué que M. Eastwood et M. Bischoping participeront à la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, le 5 mai.