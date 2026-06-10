Thomson Reuters fait face à un vote des actionnaires concernant ses contrats avec ICE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

La société de contenu et de technologie Thomson Reuters fait face à un vote des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle mercredi au sujet de ses contrats de services avec le gouvernement américain, qui, selon certains investisseurs et employés, pourraient contribuer à la répression menée par l'administration Trump contre les immigrants sans papiers .

La résolution, déposée par un syndicat de fonctionnaires de la Colombie-Britannique, vise à obtenir un examen des implications de ces contrats avec des agences américaines, notamment l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), sur le plan des droits de l'homme.

Parmi la gamme de produits et services proposés par Thomson Reuters, dont le siège est à Toronto, figurent des offres destinées aux forces de l'ordre. Par exemple, usaspending.gov, la base de données officielle du gouvernement fédéral sur ses dépenses, fait état d'un contrat de 22,8 millions de dollars avec le Département de la sécurité intérieure (DHS), qui devait prendre fin en mai et qui fournissait notamment à l'ICE des données issues de lecteurs de plaques d'immatriculation.

Selon usaspending.gov, d'autres contrats en cours avec le DHS comprennent un contrat d'une valeur maximale de 4,6 millions de dollars jusqu'en 2028 pour des “services d'atténuation des risques” et un autre d'une valeur maximale de 3,6 millions de dollars jusqu'en 2027 pour un “outil d'analyse maritime”.

Le site fédéral consacré aux dépenses indique que ces contrats ont été attribués à Thomson Reuters Special Services (TRSS), une division de Thomson Reuters basée à McLean, en Virginie. Selon son site web , les produits de cette division sont destinés à prévenir la criminalité financière, à identifier les influences étrangères et à aider les forces de l’ordre et les responsables de la sécurité nationale à donner du sens à des données fragmentées.

Un porte-parole de Thomson Reuters a refusé de discuter des détails de contrats spécifiques, mais a déclaré que la société prenait très au sérieux la légalité et la légitimité de ses produits.

“Ils sont fournis selon des conditions contractuelles strictes, soumis à la législation applicable et régis par des mesures de protection rigoureuses qui limitent et contrôlent l’utilisation de nos produits et services. Nous avons confiance en ces contrôles”, a déclaré le porte-parole. “Lorsqu’un usage abusif potentiel est identifié, nous agissons rapidement et de manière décisive, y compris en suspendant et/ou en annulant l’accès lorsque cela est justifié.”

L'agence de presse Reuters, qui appartient à la société, est indépendante et fonctionne séparément des autres divisions de Thomson Reuters.

La résolution indique que les produits et les données de Thomson Reuters “sont essentiels à la capacité de l’ICE à suivre, à placer en détention et à mener à bien la plus grande opération d’expulsion de l’histoire des États-Unis”.

“Nous contestons totalement cette affirmation. Ces allégations sont sans fondement factuel”, a déclaré le porte-parole de Thomson Reuters.

Thomson Reuters s'oppose à la proposition et a déclaré qu'elle menait déjà des évaluations en matière de droits de l'homme afin de s'assurer qu'elle respecte les normes des Nations unies en matière de conduite des affaires. Dans un document déposé auprès de la SEC, la société a déclaré que ses produits aidaient les autorités à enquêter dans les domaines de la sécurité nationale et de la sécurité publique, notamment l'exploitation des enfants, la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants et d'armes, ainsi que la criminalité financière.

La proposition a été soutenue par un groupe d’employés de Thomson Reuters se faisant appeler le “Comité pour restaurer la confiance”. En avril, Billie Little, une résidente de l’Oregon qui avait été employée par Thomson Reuters pour des travaux d’édition juridique, a intenté un procès pour licenciement abusif.

Dans sa plainte, actuellement en instance devant le tribunal fédéral de Portland, dans l’Oregon, Mme Little a fait valoir qu’elle avait été licenciée pour avoir soulevé des questions concernant la collaboration de l’entreprise avec les autorités d’immigration, et s’est présentée comme la présidente du Comité pour le rétablissement de la confiance.

Le porte-parole de Thomson Reuters a déclaré à propos du procès intenté par Mme Little: “Nous contestons fermement ces allégations et avons l'intention de nous défendre vigoureusement. Nous prenons les préoccupations de nos employés au sérieux et mettons à leur disposition des canaux clairs pour soulever des problèmes, comme le prévoit notre code de conduite.”

Les principaux conseillers en vote, Institutional Shareholder Services et Glass Lewis, ont recommandé mercredi de voter contre la résolution. ISS a déclaré qu’il n’était pas certain que des informations supplémentaires “apporteraient un avantage supplémentaire aux actionnaires”.