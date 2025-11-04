Thomson Reuters-CA en hausse au T3, objectifs confirmés

Le logo de Thomson Reuters

Thomson Reuters a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, stimulé par des investissements dans l'intelligence artificielle de ses divisions juridiques, fiscales et comptables, tout en confirmant ses objectifs 2025.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires a progressé de 3% pour atteindre 1,78 milliard de dollars (1,53 milliard d'euros), en ligne avec les attentes.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice fiscal en cours, tablant sur une croissance organique de 7 à 7,5%, qui suit les recettes des activités existantes à taux de change constant.

"Nos résultats du troisième trimestre témoignent de la dynamique continue et de la mise en œuvre effective de notre stratégie d'innovation axée sur l'IA", a déclaré Steve Hasker, directeur général de Thomson Reuters, dans un communiqué publié mardi après les résultats.

Le groupe propriétaire de la base de données juridiques Westlaw, de l'agence de presse Reuters et du service fiscal et comptable Checkpoint a annoncé un bénéfice par action ajusté de 85 cents pour le troisième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street, selon les données LSEG.

Le titre Thomson Reuters a chuté d'environ 5,4% depuis le début de l'année, contre une hausse de 16,5% du S&P 500 sur la même période, l'indice de référence ayant été stimulé par les actions des grandes entreprises technologiques à forte composante IA.

(Rédigé par Kenneth Li à New York ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)