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Thomson Reuters annonce une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 12:49
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Thomson Reuters TRI.TO a annoncé mercredi une hausse de 9 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par ses trois principaux secteurs d'activité: le droit, les entreprises, ainsi que la fiscalité et la comptabilité.

Thomson Reuters a indiqué que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élevait à 1,95 milliard de dollars, dépassant légèrement les estimations qui s'établissaient à environ 1,9 milliard de dollars. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels s'est établi à 99 cents par action. Wall Street tablait sur un bénéfice par action de 96 cents.

La société de contenu et de technologie basée à Toronto a déclaré avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, les portant à environ 8 %, contre une fourchette précédente comprise entre 7,5 % et 8 %.

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