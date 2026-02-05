Thomson Reuters affiche une hausse de 5% du CA au T4

Thomson Reuters TRI.TO a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, stimulée par les résultats de ses activités juridiques, fiscales, comptables et d'entreprise, alors que les investisseurs évaluent l'impact de l'arrivée de l'IA sur ses marchés clés.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre du groupe de contenu et de technologie a augmenté de 5% pour atteindre 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros), conformément aux attentes, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice par action s'est élevé à 1,07 dollar. Wall Street attendait en moyenne 1,06 dollar par action, hors éléments exceptionnels.

"Nous constatons les avantages concrets de nos investissements continus dans l'IA", a déclaré Steve Hasker, président-directeur général de Thomson Reuters.

"Nous continuerons à développer nos capacités d'action afin d'offrir à nos clients plus de rapidité, de clarté et de confiance, démontrant ainsi davantage la valeur des outils professionnels basés sur un contenu de qualité et une expertise approfondie du sujet", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Pour l'exercice 2026, Thomson Reuters prévoit une hausse de 7,5% à 8% de son chiffre d'affaires.

En 2026, les investisseurs devraient par ailleurs se concentrer sur la réponse du groupe à la dernière menace qui pèse sur ses activités.

L'action Thomson Reuters a été impactée par les craintes liées au défi que représentent les nouveaux venus dans le domaine de l'IA, notamment Anthropic. Mardi, la valeur a chuté de près de 18% dans un contexte de vente massive dans le secteur des logiciels, des données et des services professionnels.

Anthropic, le fabricant du chatbot Claude, a lancé le 30 janvier un plugin juridique pour son outil de codage Claude Cowork, qui aide à exécuter des tâches telles que la révision de documents juridiques, la génération de briefings et le suivi de la conformité.

Le chiffre d'affaires des trois principaux segments de Thomson Reuters (juridique, fiscal et comptable, et entreprises) a augmenté de 9% en termes organiques.

Le chiffre d'affaires organique de la division Reuters News a augmenté de 5%, stimulé par les contrats de licence de contenu.

Le bénéfice d'exploitation de Thomson Reuters a chuté de 25% par rapport à l'année dernière, où il avait bénéficié de la vente de FindLaw, pour s'établir à 540 millions de dollars.

(Rédigé par Kenneth Li à New York ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)