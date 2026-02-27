 Aller au contenu principal
ThomasLloyd, entreprise suisse spécialisée dans les énergies renouvelables, envisage une cotation en bourse aux États-Unis
27/02/2026

La société suisse d'énergies renouvelables ThomasLloyd Climate Solutions prévoit de s'introduire en bourse aux Etats-Unis et a convenu d'une fusion avec un véhicule d'acquisition, ou SPAC, déjà coté dans ce pays, a-t-elle déclaré vendredi.

Une cotation au Nasdaq est prévue après la finalisation de la fusion avec Roman DBDR DRDB.O au cours du second semestre 2026. La future société pourrait avoir une valorisation totale de 1,5 milliard de dollars, précise un communiqué.

La demande énergétique des centres de données pour l'intelligence artificielle est considérée comme un moteur de croissance.

"Nous assistons à une transformation fondamentale de la façon dont le monde pense aux infrastructures et aux ressources énergétiques - ce qui a commencé par des préoccupations climatiques s'est transformé en un impératif économique et de sécurité nationale urgent, en particulier parce que l'IA et les centres de données remodèlent les modèles de demande d'énergie", a déclaré Michael Sieg, fondateur et directeur général de ThomasLloyd.

