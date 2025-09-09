Thomas Storgaard devient responsable de la stratégie de Praemia REIM dans les résidences étudiantes information fournie par Agefi Asset Management • 09/09/2025 à 08:00









C’est un segment clé de la croissance du portefeuille immobilier de Praemia REIM. Le Purpose-Built Student Accommodation (PBSA) ou résidences étudiantes trouve un nouvel élan avec la nomination de Thomas Storgaard. Nommé managing director, head of purpose-built student accommodation (PBSA) chez Praemia REIM, l’intéressé qui est établi à Londres et directement rattaché à Laurent Fléchet, président du groupe, est un spécialiste du secteur. Ce dernier a développé de nombreuses plateformes PBSA en partenariat avec des opérateurs, et des investisseurs institutionnels. Il occupait précédemment le poste de « partner » chez Bridges Fund Management, où il dirigeait des opérations immobilières européennes axées sur des secteurs portés par des dynamiques démographiques. Auparavant, Thomas Storgaard a oeuvré chez Harrison Street, où il a investi plus de 800 millions d’euros dans des résidences étudiantes et du résidentiel au Royaume-Uni et en Europe continentale.

Dans ses nouvelles fonctions, Thomas Storgaard développera la présence du groupe dans les principales villes universitaires européennes, établira des partenariats de long terme avec les opérateurs et développeurs, et structurera des produits d’investissement institutionnels à l’appui de la plateforme résidentielle.

Valérie Riochet

