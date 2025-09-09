Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Thomas Storgaard devient responsable de la stratégie de Praemia REIM dans les résidences étudiantes
information fournie par Agefi Asset Management •09/09/2025 à 08:00
C’est un segment clé de la croissance du portefeuille immobilier de Praemia REIM. Le
Purpose-Built Student Accommodation
(PBSA) ou résidences étudiantes trouve un nouvel élan avec la nomination de Thomas Storgaard. Nommé
managing director, head of purpose-built student accommodation (PBSA)
chez Praemia REIM, l’intéressé qui est établi à Londres et directement rattaché à Laurent Fléchet, président du groupe, est un spécialiste du secteur. Ce dernier a développé de nombreuses plateformes PBSA en partenariat avec des opérateurs, et des investisseurs institutionnels. Il occupait précédemment le poste de «
partner
» chez Bridges Fund Management, où il dirigeait des opérations immobilières européennes axées sur des secteurs portés par des dynamiques démographiques. Auparavant, Thomas Storgaard a oeuvré chez Harrison Street, où il a investi plus de 800 millions d’euros dans des résidences étudiantes et du résidentiel au Royaume-Uni et en Europe continentale.
Dans ses nouvelles fonctions, Thomas Storgaard développera la présence du groupe dans les principales villes universitaires européennes, établira des partenariats de long terme avec les opérateurs et développeurs, et structurera des produits d’investissement institutionnels à l’appui de la plateforme résidentielle.
Valérie Riochet
Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.
La production industrielle française s'est repliée de 1,1% en juillet par rapport au mois précédent, suivant la même tendance que l'industrie manufacturière (-1,7%), affectée par une baisse de la construction aéronautique et spatiale, a indiqué mardi l'Insee. Ce ...
Lire la suite
Emmanuel Macron se retrouve mardi en première ligne pour tenter de résoudre, "dans les tout prochains jours", le casse-tête qu'il est incapable de dénouer depuis plus d'un an: trouver un Premier ministre susceptible de survivre dans un paysage parlementaire sans ...
Lire la suite
Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans". "La question du figurant ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•09.09.2025•08:59•
L'entreprise française d'intelligence artificielle (IA) Mistral a quasiment doublé sa valorisation, à 11,7 milliards d'euros, après une nouvelle levée de fonds qui a vu l'entrée au capital du géant néerlandais des technologies ASML, a-t-elle annoncé mardi dans ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer