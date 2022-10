Thomas Kuhn (Poxel) : "Il y a toujours une place à prendre dans la NASH"

Thomas Kuhn, directeur général de Poxel. (Crédits photo : DR)

A l'occasion de la publication des résultats de Phase 2 publiés dans la NASH fin août, entretien avec le directeur général de la biotech qui détaille les perspectives de développement pour Poxel avec son actif PXL065.

Boursorama : Pouvez-vous nous présenter ces résultats de Phase 2 que vous avez obtenu dans la NASH ?

Thomas Kuhn : Fin août 2022, nous avons annoncé les premiers résultats positifs de notre étude clinique de phase 2, l'étude DESTINY-1, qui évaluait notre produit, le PXL065, dans le traitement de la NASH, une maladie métabolique touchant principalement le foie et qui concerne aujourd'hui le monde entier.

Les résultats de DESTINY-1 ont confirmé la capacité du PXL065 à réduire significativement le taux de masse grasse dans le foie des patients traités, le critère d'évaluation principal de l'étude. Le PXL065 a également confirmé son bon profil de sécurité, avec un nombre d'effets secondaires très réduits, en particulier concernant la prise de poids et l'apparition d'œdèmes chez les patients.

Enfin plusieurs critères d'évaluation secondaires de cette étude, liés à des biomarqueurs de la fibrogénèse, c'est-à-dire au développement de la fibrose du foie, ont présenté une forte amélioration chez les patients traités par le PXL065, ce qui était également très encourageant.

Nous étions donc impatients de confirmer ces résultats au travers d'une analyse histologique approfondie du foie afin d'explorer le potentiel du produit pour cette pathologie, pour laquelle les besoins médicaux sont très élevés, aucun produit n'ayant été approuvé à ce jour.

Boursorama : Qu'apportent en plus les données histologiques de votre analyse ?

Thomas Kuhn : Afin de confirmer l'impact positif du PXL065 sur la fibrose du foie et la résolution de la NASH, nous avons mené des biopsies hépatiques sur les patients traités par le produit, que nous avons ensuite analysées.

Les résultats de cette analyse histologique confirment une amélioration importante de la fibrose, sans aggravation de la NASH, cohérente avec l'amélioration des biomarqueurs de fibrogénèse et des scores de risques de fibrose, ainsi que d'autres critères histologiques associés à la NASH. Ce sont des données très importantes car elles mettent clairement en évidence le potentiel de notre produit, non seulement à traiter la NASH, mais également à inverser potentiellement le processus de développement de la maladie chez les patients, et ce sans effet secondaire significatif.

D'autres bénéfices additionnels ont été mis en évidence comme un impact sur le contrôle de la glycémie ou sur plusieurs indices de sensibilité à l'insuline. En effet, de nombreux patients souffrant de NASH sont également diabétiques.

Nous sommes bien entendu ravis des résultats de cette analyse qui soutiennent véritablement le potentiel thérapeutique du PXL065 et nous ont permis de confirmer qu'il y a un vrai intérêt à poursuivre son développement dans la NASH avec des études plus larges.

Boursorama : Quelles sont les prochaines étapes pour le PXL065 ? Peut-on espérer une approbation accélérée du produit ?

Thomas Kuhn : PXL065 est un produit dérivé d'une molécule déjà très largement étudiée, la pioglitazone, commercialisée pour le traitement du diabète depuis 1999, et pour laquelle la littérature scientifique et les bénéfices cliniques sur le traitement de la NASH sont déjà très nombreux. Cette molécule n'a toutefois jamais été enregistrée dans le traitement de la NASH, du fait de ses effets secondaires (notamment la prise de poids significative et l'apparition d'œdèmes).

Cette connaissance de la molécule nous confère cependant un avantage significatif pour la mise en place de protocoles cliniques efficaces, permettant l'évaluation rapide de l'activité du PXL065 en nous appuyant sur les données de la pioglitazone pour l'enregistrement de notre produit.

Nous avons également récemment renforcé la protection du PXL065 au travers d'un nouveau brevet qui lui apporte une protection jusqu'au moins 2041.

Tous ces éléments nous permettent ainsi d'espérer un développement rapide et efficace du PXL065 dans cette indication.

Boursorama : On a le sentiment que la NASH en tant qu'indication enthousiasme moins les investisseurs et qu'un traitement même approuvé rencontrerait de nombreux obstacles (dépistage, remboursement etc.). Quel est votre point de vue sur le sujet ?

Thomas Kuhn : La NASH est une pathologie d'importance mondiale, qui touche toutes les catégories de population et les pays du monde entier. Sa prévalence est en augmentation constante et est appelée à poursuivre cette croissance, avec l'augmentation de l'obésité et du diabète.

L'attrait des investisseurs pour le secteur de la NASH était initialement très important mais a été fortement impacté à la suite de l'échec de différents produits, dont celui de Genfit dans cette indication. L'ensemble des valeurs cotées travaillant dans cette indication a également été fortement impacté à l'époque.

Toutefois des résultats récents d'autres sociétés qui travaillent sur la NASH, notamment des acteurs américains (Akero, Madrigal), ravivent l'intérêt de certains investisseurs et des acteurs de l'industrie pharmaceutique pour la NASH.

Nous pensons pour notre part qu'il y a toujours une place à prendre dans ce domaine au vu des besoins importants des patients souffrant de cette pathologie, le risque pour eux étant l'apparition d'une cirrhose ou d'un cancer du foie nécessitant une transplantation en dernier recours. Poxel est déterminé à amener une solution à ces patients.

Boursorama : Qu'en est-il des autres indications de votre portefeuille, notamment dans les maladies rares, quels sont vos projets à ce niveau ?

Thomas Kuhn : Nous avions indiqué que les résultats de DESTINY-1 nous permettraient de sélectionner le candidat à développer dans chacune des indications que nous ciblons et, après une analyse approfondie du potentiel de notre portefeuille de produit, nous avons conclu que le PXL770, notre autre produit en cours d'évaluation clinique, présentait un vrai potentiel dans les maladies rares et plus spécifiquement dans deux indications spécifiques : l'adrénoleucodystrophie, ou ALD, une pathologie rare dans laquelle nous entendons lancer une étude de phase IIa de preuve de concept dès que possible, et la polykystose rénale autosomique dominante, ou ADPKD, une pathologie génétique potentiellement mortelle et l'une des principales cause d'insuffisance rénale au monde, dans laquelle nous avons récemment finalisé l'évaluation préclinique du PXL770. La FDA nous a d'ailleurs accordé les désignations « fast track » et de médicament orphelin pour le PXL770 dans l'ALD, respectivement en avril et en mai dernier et nous venons d'obtenir la désignation de médicament orphelin pour le PXL770 dans l'ADPKD.

En outre, les résultats du PXL065 dans la NASH nous ont permis de valider le concept de notre plateforme de molécules thiazolidinediones deutérées, dont est issu le PXL065 et nous entendons utiliser ce dernier pour évaluer le potentiel de cette plateforme dans l'ALD.

Nous devrons toutefois refinancer la société afin de pouvoir lancer ces études.

Boursorama : Poxel disposait au 30 juin d'une trésorerie de 16,1 millions d'euros. Quelle visibilité vous confère ces fonds ? Envisagez-vous de vous refinancer prochainement ?

Thomas Kuhn : À ce jour, notre visibilité financière s'étend jusqu'en février 2023. Ceci est dû aux deux opérations annoncées en août dernier, à savoir la restructuration de notre dette contractée auprès d'IPF Partners et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'IRIS pour un montant initial brut de 4 M€, auquel s'ajoute deux tranches supplémentaires de 1 M€ chacune que nous pouvons choisir de tirer d'ici à fin 2022.

Ces deux accords complémentaires nous ont offert du temps supplémentaire pour finaliser d'autres pistes visant à nous fournir les financements additionnels nécessaire pour poursuivre notre développement.