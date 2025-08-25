Thoma Bravo rachète Verint dans un accord de 2 milliards de dollars alors que les acquisitions de logiciels se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout du contexte dans les paragraphes 5-6) par Zaheer Kachwala

Thoma Bravo va acquérir Verint Systems

VRNT.O dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré lundi la plateforme d'engagement client, marquant le dernier rachat de logiciels alors que les sociétés de capital-investissement misent de plus en plus sur l'IA pour naviguer dans une économie incertaine.

Les sociétés de logiciels sont devenues des cibles de choix pour les acquisitions, car l'adoption de l'intelligence artificielle et les revenus récurrents s'avèrent être des marqueurs résistants dans une économie sous pression en raison des tarifs douaniers et de la volatilité des dépenses des clients.

Selon l'accord, les actionnaires de Verint recevront 20,50 dollars par action en espèces. L'offre représente une prime de 4,2 % par rapport au cours de clôture de l'action le 30 juin, avant que les négociations ne soient annoncées pour la première fois, et implique une valeur de transaction de 1,23 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actions de Verint - qui fournit une plateforme alimentée par l'IA pour aider les entreprises à organiser, gérer et améliorer les interactions avec les clients sur différents canaux et opérations numériques - étaient en baisse de 1,2 % à 20,23 $.

L'action a perdu 25 % de sa valeur depuis le début de l'année, sous la pression d'une forte concurrence et d'une baisse des revenus au cours des deux derniers trimestres.

Néanmoins, certains analystes s'attendent à ce que l'accent mis par Verint sur les robots d'intelligence artificielle se traduise par une augmentation de la demande, les entreprises clientes investissant dans l'automatisation et l'efficacité.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un mouvement stratégique pour les deux entités, car ces organisations sont étroitement alignées en termes d'automatisation de l'expérience client qui exploite les données et l'IA, Thoma Bravo étant déjà fortement investi dans ce marché", ont déclaré les analystes de Wedbush dans une note.

Thoma Bravo, qui disposait d'environ 184 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars, fait partie des plus grands investisseurs axés sur les logiciels à l'échelle mondiale. La société de capital-investissement a acquis ou investi dans plus de 530 entreprises de logiciels et de technologies.

Au début du mois, elle a signé un accord de 12 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de logiciels de ressources humaines Dayforce DAY.N .

Cette dernière opération devrait être conclue avant la fin de l'exercice fiscal en cours de Verint.