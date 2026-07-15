Thinking Machines dévoile Inkling, un modèle ouvert pour rivaliser avec les acteurs chinois

Thinking Machines a présenté Inkling, son premier modèle d'intelligence artificielle à poids ouverts, avec l'ambition de proposer une alternative occidentale aux modèles ouverts développés en Chine. Fondée par l'ancienne directrice de la technologie d'OpenAI, Mira Murati, la start-up met à disposition un modèle de 975 milliards de paramètres que les utilisateurs peuvent télécharger, exécuter et personnaliser. Inkling est accessible via la plateforme Tinker ainsi que sur d'autres outils destinés aux développeurs.

Ce lancement intervient alors que l'écosystème occidental des modèles ouverts a perdu du terrain face aux laboratoires chinois, notamment après le recentrage de Meta sur des modèles propriétaires. De nombreuses entreprises se sont ainsi tournées vers des solutions comme Qwen d'Alibaba, jugées performantes et moins coûteuses. Thinking Machines entend répondre à cette évolution en proposant un modèle ouvert de grande ampleur capable de concurrencer les principales références du marché.

Selon les tests publiés par l'entreprise, Inkling affiche des performances compétitives face aux modèles propriétaires d'Anthropic, de Google et d'OpenAI, ainsi qu'aux principaux modèles ouverts. S'il reste globalement derrière les meilleures solutions disponibles, il se distingue sur les tâches impliquant des agents d'intelligence artificielle, un domaine en forte croissance qui pourrait favoriser son adoption par les développeurs et les entreprises.