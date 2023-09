Thierry Sevoumians rejoint le Groupe Crystal en tant que Senior Advisor

(AOF) - Thierry Sevoumians devient Senior Advisor de la Direction générale de Crystal auprès de Bruno Narchal. Il demeure également conseiller du Président de La Française Finance Services avec des missions d’accompagnement. Au sein de Crystal, sa mission principale consiste à accompagner la stratégie et le positionnement du groupe dans l’immobilier pour ses marques commerciales Laplace (à destination des clients particuliers) et Zenith IS (à destination des professionnels du patrimoine).

Il va aussi participer à la sélection et aux relations avec les sociétés de gestion, rencontrer les grands clients de Laplace pour leurs problématiques immobilières et participer au développement de nouveaux produits immobiliers dédiés.