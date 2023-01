Thierry Gadou, SES-Imagotag : «Notre croissance devrait être de l’ordre de 30% par an sur les années qui viennent»

Thierry Gadou, Président directeur général. (© SES Imagotag)

Leader mondial des étiquettes électroniques dédiées à la distribution, SES-Imagotag emploie 650 salariés dans le monde.

Âgé de 56 ans, Thierry Gadou est ingénieur diplômé de l’École des mines de Paris. Il a commencé sa carrière dans le conseil en management, notamment au sein de Deloitte. Il a ensuite cofondé et présidé l’éditeur de logiciels coté Hubwoo. À partir de 2007, il pilote la branche conseil d’Atos. Depuis 2012, il dirige Store Electronic, rebaptisé SES-Imagotag fin 2016.

Le groupe devrait poursuivre une dynamique très soutenue, avec un objectif de 2,2 milliards d’euros de revenus en 2027, contre environ 600 millions anticipés l’an passé et 153 millions en 2017. Quels sont ses moteurs de croissance ?

Thierry Gadou : J’en distinguerais principalement trois. Le premier moteur concerne la recherche et développement (R & D), qui élabore en permanence de nouvelles solutions permettant de résoudre les nombreux défis auxquels sont confrontés nos grands clients distributeurs dans le monde (inflation, ruptures en rayon, guerre des prix, concurrence des canaux digitaux…).

Nous investissons beaucoup dans l’innovation : environ 25% de nos effectifs mondiaux sont dédiés à la R&D. Un autre grand moteur, plus macroéconomique, est relatif au taux de pénétration encore faible des étiquettes digitales intelligentes, de plus en plus nécessaires dans le commerce, qui laisse de la place à une adoption massive dans les années à venir. La part des étiquettes papier reste