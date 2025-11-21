Thierry Boiron a décidé de mettre fin à son mandat de Directeur Général Délégué chez Boiron
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 10:36
Thierry Boiron continuera à accompagner les Laboratoires en tant que Président de Boiron Developpement, fonction qu'il occupe actuellement et restera également Administrateur de Boiron SA.
Pascal Houdayer, Directeur Général des Laboratoires Boiron, réaffirme sa volonté de poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie de développement et de transformation initiée depuis sa prise de fonction.
Valeurs associées
|26,700 EUR
|Euronext Paris
|+1,33%
A lire aussi
-
par William James et Kate Abnett La présidence brésilienne de la COP30 a publié vendredi à l'aube un projet d'accord pour le sommet climatique de l'ONU, supprimant la proposition d'élaborer un plan mondial de sortie des énergies fossiles qui figurait dans une version ... Lire la suite
-
Après une adolescence turbulente dans le quartier des Glacis du Château à Belfort, Seraphin Ahoutin a décidé de consacrer sa vie aux mots en sortant son premier livre "Parti d’en bas !". Il parcourt désormais l’est de la France, à la rencontre d’une jeunesse en ... Lire la suite
-
Le cas a été tranché par la Cour de cassation dans une décision rendu le 13 novembre dernier. La Cour de cassation a donné tort à une entreprise qui exigeait de visiter le domicile d'une salariée avant de lui accorder le télétravail préconisé par le médecin du ... Lire la suite
-
"La France n'entend pas dominer", "elle veut coopérer" : Emmanuel Macron a plaidé vendredi à Port-Louis pour un renforcement de la coopération régionale au sein de l'océan Indien, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer