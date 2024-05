Communiqué de Presse

Thierry Amarger coopté comme Administrateur indépendant

par Vantiva

Paris – Le 29 mai 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), a annoncé que sur recommandation du comité de Gouvernance et de Responsabilité Sociale, le Conseil d'administration de Vantiva, réuni le 28 mai 2024, a coopté Thierry Amarger en tant qu'Administrateur indépendant de Vantiva. Il remplace Dominique D'Hinnin, qui a démissionné le 5 avril 2024.

Cette cooptation a pris effet immédiatement.

La cooptation de Thierry Amarger sera soumise à la ratification des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 19 juin 2024. Son mandat expirera à la clôture de l'Assemblée générale annuelle de l'exercice 2024.

Brian Shearer, Président du Conseil d'administration, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à Thierry Amarger au sein de notre Conseil d'administration. C'est un leader reconnu dans de multiples domaines de l'écosystème mondial des télécommunications, et ses compétences seront immédiatement bénéfiques à toutes les parties prenantes de Vantiva. »

Thierry Amarger, de nationalité française, est actuellement Vice- Président et Directeur général d'American Tower en Europe, un fournisseur mondial d'infrastructures de communication sans fil.

Avec plus de 25 ans d'expérience, il a occupé tout au long de sa carrière des postes de direction clés dans de grandes entreprises telles qu'American Tower Corporation, Microsoft, Nokia et Gemplus (aujourd'hui Thales). Il possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine des télécommunications et au niveau international, ainsi qu'une solide expérience en matière de développement de nouvelles activités et de transformation des organisations pour les centrer davantage sur le client et les données.

Thierry Amarger est titulaire d'une maîtrise en gestion de la Kedge Business School, d'un Executive MBA de l'IE Business School (Instituto de Empresa) et a suivi le Senior Executive Program de la London Business School.

Il parle couramment le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. En 2013, il a été désigné par l'Institut Choiseul comme l'un des leaders économiques français de demain. Thierry Amarger vit à Paris.

Le Conseil d’administration de Vantiva est aujourd’hui composé de 12 administrateurs, dont 60 % sont indépendants. Le taux de féminisation du Conseil d’administration est de 50 %.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

