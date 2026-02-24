 Aller au contenu principal
Thermon bondit suite à l'accord de rachat de CECO d'une valeur de 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions de l'entreprise de chauffage industriel Thermon THR.N ont bondi de 18,3 % à 58,89 $ avant le marché après que CECO Environmental CECO.O a annoncé son intention d'acquérir l'entreprise

** CECO déclare qu'elle va acquérir THR dans le cadre d'une transaction en actions et en espèces d'une valeur de 2,2 milliards de dollars

** Les actionnaires de THR peuvent opter pour 63,89 $ par action en espèces, ou 10 $ en espèces et 0,6840 action CECO, ou 0,8110 action CECO par action Thermon

** L'offre de CECO représente une prime de 28,4 % par rapport au dernier cours de clôture de THR

** THR déclare que CECO paiera 105 millions de dollars si l'accord est résilié

** Todd Gleason restera le directeur général de l'entité combinée

** Les actions de CECO ont baissé de 4,2 %

** A la dernière clôture, THR a augmenté de près de 33,9% depuis le début de l'année, CECO de 29,8%

