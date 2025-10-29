Thermo Fisher rachète le fournisseur de services cliniques Clario pour un montant pouvant atteindre 9,4 milliards de dollars

Thermo Fisher TMO.N a déclaré mercredi qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour un montant pouvant atteindre 9,4 milliards de dollars, renforçant ainsi son activité de recherche sur les essais cliniques dans un contexte de forte reprise de la demande aux États-Unis.

L'accord comprend un paiement initial d'environ 8,88 milliards de dollars, ainsi que 125 millions de dollars en janvier 2027 et jusqu'à 400 millions de dollars de paiements complémentaires basés sur la performance des activités de Clario en 2026 et 2027.

La troisième acquisition majeure de Thermo Fisher cette année intervient alors que l'entreprise cherche à profiter de la demande renouvelée des sociétés pharmaceutiques qui accélèrent le développement et la fabrication de médicaments aux États-Unis.

"Clario est un partenaire stratégique exceptionnel, qui permet un développement plus rapide et mieux informé des médicaments grâce à une technologie différenciée et à des solutions d'intelligence des données", a déclaré Marc Casper, directeur général de Thermo Fisher, dans un communiqué.

Clario, dont le siège est à Philadelphie, fournit une expertise dans le domaine de la recherche sur les essais cliniques, en utilisant sa suite d'outils et de services spécialisés pour capturer, analyser et valider ces études.

Elle aide les sociétés de biotechnologie à préparer les données pendant les essais cliniques de leurs traitements expérimentaux et les conseille sur la manière de déterminer les objectifs des essais lors de la conception d'une étude.

Thermo a déclaré que Clario, créée en 2021 à la suite de la fusion des entreprises de technologie de la santé ERT et Bioclinica, devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 1,25 milliard de dollars en 2025.

L'opération devrait être finalisée au début de l'année 2026 et augmentera immédiatement le bénéfice ajusté par action de Thermo Fisher. Elle devrait ajouter 45 cents au bénéfice ajusté au cours de la première année suivant la finalisation, a déclaré la société.