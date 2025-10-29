Thermo Fisher rachète le fournisseur de services cliniques Clario pour un montant pouvant atteindre 9,4 milliards de dollars

Thermo Fisher TMO.N a déclaré mercredi qu'il achèterait la société privée de gestion de données Clario pour un montant pouvant atteindre 9,4 milliards de dollars en espèces et en paiements futurs, renforçant ainsi la présence de l'entreprise de sciences de la vie dans le domaine de la santé numérique et de la recherche sur les essais cliniques.

L'accord comprend un paiement initial d'environ 8,88 milliards de dollars, ainsi que 125 millions de dollars en janvier 2027 et jusqu'à 400 millions de dollars de paiements complémentaires basés sur la performance des activités de Clario en 2026 et 2027.

Clario, fournisseur de logiciels pour les fabricants de médicaments, a été fondée en 2021 à la suite de la fusion des entreprises de technologie de la santé ERT et Bioclinica.

Il s'agit de la troisième acquisition majeure de Thermo Fisher cette année, l'entreprise élargissant son portefeuille dans un contexte de demande renouvelée de la part des sociétés pharmaceutiques qui accélèrent le développement et la fabrication de médicaments aux États-Unis.

La société a déclaré qu'elle avait bénéficié de transactions récentes telles que l'achat des installations de Sanofi dans le New Jersey pour produire des médicaments essentiels et de l'activité de purification et de filtration de Solventum

SOLV.N pour environ 4,1 milliards de dollars afin de se développer dans le domaine des bioprocédés.