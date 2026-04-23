Thermo Fisher estime que la demande universitaire américaine restera faible et signale les risques d'inflation liés à la guerre en Iran

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* relèvement des prévisions de bénéfices annuelles après un bon premier trimestre et l'acquisition de Clario

* Le directeur général n'entrevoit qu'une amélioration modeste du marché américain, et non un retour à la normale

* Le directeur financier met en garde contre les risques d'inflation liés à la guerre en Iran, et prévoit un coussin de sécurité dans ses prévisions

(Réécriture de l'ensemble des commentaires de la conférence téléphonique, mise à jour avec les actions dans le paragraphe 1) par Sahil Pandey et Puyaan Singh

Thermo Fisher Scientific TMO.N a déclaré jeudi qu'il ne s'attendait pas à ce que la demande des clients universitaires et gouvernementaux américains et chinois reprenne cette année et a mis en garde contre les risques inflationnistes liés à la guerre contre l'Iran, ce qui a fait chuter ses actions de 8 %.

Les entreprises de services et d'outils pour les sciences de la vie ont dû faire face à la prudence des financements post-pandémie pour les petites entreprises de biotechnologie et à la faiblesse des financements de la recherche universitaire.

L'administration Trump a réduit le financement et gelé les subventions pour les universités et les organismes de recherche auxquels Thermo Fisher fournit ses produits et services.

"Notre hypothèse est que pour l'année, nous verrions une plus grande stabilité et que le marché final américain s'améliorerait modestement au fil du temps, mais sans revenir à la normale", a déclaré le directeur général Marc Casper, ajoutant que les conditions des marchés universitaires et gouvernementaux américains et chinois sont inférieures aux niveaux normalisés.

LA GUERRE CRÉE UNE PRESSION INFLATIONNISTE

Le conflit au Moyen-Orient devrait créer un niveau modeste de pression inflationniste, a déclaré M. Casper lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats.

"Compte tenu de la variabilité quotidienne des prix du pétrole, nous avons jugé bon d'inclure dans le guide pour les trimestres à venir une provision pour le risque d'inflation que nous ne sommes pas totalement en mesure d'atténuer", a déclaré Jim Meyer, directeur financier de la société.

Ces commentaires ont assombri les résultats optimistes de l'entreprise et le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels.

Elle prévoit désormais un bénéfice ajusté compris entre 24,64 et 25,12 dollars par action pour l'ensemble de l'année, contre 24,22 à 24,80 dollars selon les estimations précédentes, citant le solide premier trimestre et les avantages tirés de l'acquisition récemment conclue de la société Clario, spécialisée dans les données sur les essais cliniques.

Dan Brennan, analyste chez TD Cowen, a déclaré que la croissance du chiffre d'affaires de Thermo Fisher, qui était en ligne avec Wall Street plutôt que de dépasser les attentes comme cela a été le cas au cours des derniers trimestres, pourrait également peser sur l'action. Quelques analystes ont également établi un lien entre cette évolution et la sous-performance de certains segments.

Thermo Fisher a annoncé un bénéfice ajusté par action de 5,44 dollars pour le premier trimestre, dépassant de loin les estimations des analystes (5,24 dollars).