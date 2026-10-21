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Thermo Fisher en hausse après avoir dépassé les prévisions au troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 16:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action de Thermo Fisher TMO.N progresse de 1,13% à 695,14 dollars

** La société affiche un chiffre d'affaires de 12,14 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 11,95 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre, à 6,68 dollars, dépasse les estimations de 6,40 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 47,7 et 48,2 milliards de dollars

** Elle prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 25,13 et 25,43 dollars

** Les analystes tablent sur un BPA annuel de 25,14 dollars et un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 19% depuis le début de l'année

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