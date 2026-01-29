Thermo Fisher dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la demande d'outils de la part de ses clients du secteur pharmaceutique

Thermo Fisher Scientific TMO.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre grâce à une forte demande pour ses outils et services utilisés dans le développement de médicaments par les clients pharmaceutiques.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie bénéficient de l'amélioration des conditions du marché pharmaceutique et de la réduction de l'incertitude politique, ce qui les aide à compenser la faiblesse persistante du financement de la recherche universitaire.

Mercredi, la société rivale Danaher DHR.N a également publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre .

La société a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 12,22 milliards de dollars, dépassant les estimations de 11,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du segment des instruments analytiques a augmenté de plus de 1 % en glissement annuel pour atteindre 2,22 milliards de dollars, contre 2,19 milliards de dollars estimés par les analystes, tandis que les ventes de produits de laboratoire et de services biopharmaceutiques ont augmenté de près de 8 % pour atteindre 6,38 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires des solutions pour les sciences de la vie, qui fournissent des produits et des services pour la découverte et la fabrication de médicaments, a augmenté de 13 % pour atteindre 2,95 milliards de dollars, et les diagnostics spécialisés ont rapporté 1,22 milliard de dollars, soit une croissance de plus de 5 %.

Sur une base ajustée, la société basée dans le Massachusetts a gagné 6,57 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, contre une estimation moyenne des analystes de 6,45 dollars par action.