Thermo Fisher affiche des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la solidité de ses produits de laboratoire

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(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de commentaires d'analystes dans l'ensemble du document) par Sahil Pandey et Puyaan Singh

Thermo Fisher Scientific TMO.N a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la croissance de ses produits de laboratoire et de ses activités de services biopharmaceutiques ayant permis de compenser la faiblesse des instruments analytiques et des diagnostics spécialisés.

Les actions ont chuté de plus de 5 % avant la mise sur le marché à la suite des résultats, que quelques analystes ont liés à la sous-performance de certains segments.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des instruments d'analyse est resté stable à 1,72 milliard de dollars.

Les diagnostics spécialisés, qui vendent des kits de test, ont vu leur chiffre d'affaires diminuer d'environ 0,5 % pour atteindre 1,14 milliard de dollars. Les analystes de Leerink Partners et Evercore ISI ont attribué cette baisse à une saison grippale plus légère, comme l'ont constaté leurs homologues dans le domaine des diagnostics respiratoires.

Dan Brennan, analyste chez TD Cowen, a déclaré que la croissance de ses ventes à périmètre constant de Thermo Fisher, qui était en ligne avec Wall Street plutôt que de dépasser les attentes comme cela a été le cas au cours des derniers trimestres, pourrait également peser sur l'action.

Les entreprises de services et d'outils pour les sciences de la vie sont confrontées à des financements post-pandémie prudents pour les petites entreprises de biotechnologie, à la faiblesse du financement de la recherche universitaire, même si la demande liée à la recherche et à la fabrication de produits pharmaceutiques a montré des signes de stabilisation.

L'administration Trump a réduit les financements et gelé les subventions pour les universités et les organismes de recherche auxquels Thermo fournit ses produits et services.

La sous-performance des segments de Thermo Fisher soulève des questions sur le calendrier de la reprise des marchés finaux, a déclaré à Reuters Puneet Souda de Leerink.

La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 11,01 milliards de dollars, supérieur à l'estimation des analystes de 10,85 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente.

Les revenus de son plus grand segment, les produits de laboratoire et les services biopharmaceutiques, ont augmenté d'environ 7% pour atteindre 6,04 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 5,64 milliards de dollars un an plus tôt.

Son homologue Danaher DHR.N a dépassé les prévisions de bénéfices du premier trimestre en début de semaine, aidé par une forte demande pour ses outils de biotraitement utilisés dans la fabrication de médicaments.

Thermo Fisher a déclaré un bénéfice ajusté par action de 5,44 $ pour le trimestre clos le 28 mars, par rapport à l'estimation des analystes de 5,24 $.