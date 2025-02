Thermador : stabilisation du chiffre d'affaires attendue au cours de 2025

(AOF) - En 2024, le résultat net part du groupe de Thermador a baissé de 23,3% à 44,74 millions d'euros et le résultat opérationnel a reculé de 25,6% à 60,16 millions d'euros. La société de distribution d'accessoires de chauffage. Ses résultats ont souffert de la baisse de 13,3% du chiffre d'affaires à 503,88 millions. "Nous n’avions pas anticipé à la fin de l’année 2023 cette baisse de chiffre d’affaires constatée en 2024. Le rebond escompté au second semestre n’a pas eu lieu, bien au contraire. Nous actons un repli moyen sur les volumes de 10,9% et sur les prix de 2,6%", explique Thermador.

"La diminution significative des budgets alloués par les pouvoirs publics pour la rénovation énergétique des bâtiments, associée aux modifications des règles d'attribution des aides estampillées MaPrimeRénov' sont les principales raisons de cette baisse", souligne le groupe.

Thermador proposera le maintien du dividende à 2,08 euros lors de notre prochaine Assemblée Générale le 7 avril prochain.

"Le quatrième trimestre 2024, encore nettement en retrait, ne nous permet pas d'entrevoir une stabilisation du chiffre d'affaires au premier trimestre 2025. Toutefois, comptant sur un redémarrage progressif du marché du bâtiment et de la rénovation énergétique et sur la poursuite de nos bonnes performances dans le marché de l'industrie, nous nous attendons à une stabilisation du chiffre d'affaires dès 2025", explique Thermador quant à ses perspectives.

