Thermador négocie l'acquisition de la société espagnole Quilinox

(AOF) - Le 7 mars, Thermador est entrée en négociation exclusive avec les actionnaires de la société Quilinox, située en Espagne, pour racheter l’entreprise. Le chiffre d'affaires de Quilinox s'est élevé à 14,6 millions d'euros et son Ebitda à 1,422 million euros en 2024. Quilinox est spécialisée dans la distribution de matériels en acier inoxydable (pompes, vannes, débitmètres, agitateurs, accessoires et instrumentation) dédiés à la régulation, au contrôle, à la mesure et à la distribution des fluides dans plusieurs secteurs (industrie alimentaire, biotechnologie, cosmétique, pharmacie…).

Francisco Quiles, fondateur de Quilinox, assurerait la transition le temps nécessaire et Fernando Marí, 62 ans, directeur général de la société, s'engagerait a minima cinq ans pour poursuivre le développement de l'activité et faciliter son intégration au sein du groupe Thermador.

Ses produits, solutions et services techniques laissent envisager des synergies avec les sociétés FGinox, Syveco, Sodeco, Sferaco, Sectoriel et Distrilabo qui interviennent sur le marché de la robinetterie industrielle en France et à l'international.

La signature du protocole d'accord pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2025.

