THERMADOR GROUPE : résultats annuels 2023

En 2023, notre chiffre d’affaires a baissé de 1,8 % à périmètre constant alors que la moyenne des hausses de prix

répercutées à nos clients fut de 5,9 %. Cette baisse des volumes s’explique par plusieurs phénomènes bien identifiés : le resserrement du financement de la rénovation énergétique par l’ANAH qui a conduit quasiment tous les acteurs du secteur à ralentir leurs actions ; la chute de 22 % des mises en chantier de logements neufs en France ; la baisse très significative du marché de la piscine ; et les mauvaises ventes des grandes surfaces de bricolage dans certaines de nos familles de produits historiques. Fort heureusement, nos réalisations sur les marchés de l’industrie, du génie climatique

et du cycle de l’eau furent positives. Ce ralentissement doit également être remis dans son contexte en se rappelant que la croissance à périmètre constant du chiffre d’affaires fut de 21,1 % en 2021 et de 12 % en 2022. Ce type de croissance n’est pas durable dans nos métiers.

DPI, acquise le 31 octobre 2022, a connu une année particulièrement difficile en chiffre d’affaires consécutivement à la

baisse du prix de la matière première et au non renouvellement de très gros chantiers livrés en 2022. La rentabilité fut toutefois sauvegardée, ce qui nous conduira à verser le complément de prix de 5,16 M€ conformément à nos accords.