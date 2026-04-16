THERMADOR GROUPE : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

ACTIVITÉ ET CONTEXTE



Au premier trimestre 2026, le groupe enregistre un rebond de

4,2 %, faisant suite à une contraction de 8,8 % observée au

premier trimestre 2025. Ce résultat est d’autant plus notable

que l’effet prix demeure négatif à -1,4 %. De plus, 17 sociétés

commerciales sur 21 affichent une croissance de leur chiffre

d’affaires, couvrant l’ensemble des secteurs d’activité.

Le marché des pompes à chaleur, essentiel pour Thermador

et Isocel, montre des signes de reprise. En revanche, le

secteur du logement neuf, qui impacte PBtub et Thermacome,

ne présente pas encore de tendance haussière significative,

malgré le volontarisme affiché des pouvoirs publics.

Les inondations survenues en France ont généré une

hausse exceptionnelle des ventes de groupes électrogènes

pour Mecafer et Domac, mais ont probablement pénalisé

les travaux publics et le segment des pompes d’arrosage de

Jetly et Odrea.

Axelair a atteint le seuil de rentabilité, point très positif

pour cette société créée en 2013 et spécialisée dans les

équipements et systèmes de traitement de l’air pour le

bâtiment et l’industrie.

Les neuf sociétés du groupe opérant dans le secteur

industriel ont poursuivi leur progression, dans la continuité

de la tendance observée en 2025.

Enfin, le conflit débuté au Moyen-Orient le 28 février 2026

n’a eu qu’un impact marginal sur nos activités en mars.