THERMADOR GROUPE : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

ACTIVITÉ ET CONTEXTE
Au premier trimestre 2026, le groupe enregistre un rebond de
4,2 %, faisant suite à une contraction de 8,8 % observée au
premier trimestre 2025. Ce résultat est d’autant plus notable
que l’effet prix demeure négatif à -1,4 %. De plus, 17 sociétés
commerciales sur 21 affichent une croissance de leur chiffre
d’affaires, couvrant l’ensemble des secteurs d’activité.
Le marché des pompes à chaleur, essentiel pour Thermador
et Isocel, montre des signes de reprise. En revanche, le
secteur du logement neuf, qui impacte PBtub et Thermacome,
ne présente pas encore de tendance haussière significative,
malgré le volontarisme affiché des pouvoirs publics.
Les inondations survenues en France ont généré une
hausse exceptionnelle des ventes de groupes électrogènes
pour Mecafer et Domac, mais ont probablement pénalisé
les travaux publics et le segment des pompes d’arrosage de
Jetly et Odrea.
Axelair a atteint le seuil de rentabilité, point très positif
pour cette société créée en 2013 et spécialisée dans les
équipements et systèmes de traitement de l’air pour le
bâtiment et l’industrie.
Les neuf sociétés du groupe opérant dans le secteur
industriel ont poursuivi leur progression, dans la continuité
de la tendance observée en 2025.
Enfin, le conflit débuté au Moyen-Orient le 28 février 2026
n’a eu qu’un impact marginal sur nos activités en mars.
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