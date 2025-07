THERMADOR GROUPE : publication des résultats semestriels 2025

Le chiffre d’affaires consolidé du 2e trimestre est proche de celui de l’an dernier. Plus encourageant encore, la facturation de juin 2025 a légèrement dépassé celle de juin 2024. D’autres signaux positifs — tels que la reprise des commandes de nos clients fabricants de pompes à chaleur et la progression des ventes de chauffe-eau solaires — suggèrent que nous avons probablement atteint le point bas de cette récession qui dure depuis plus de deux ans. À noter également : cinq de nos filiales, dont celle générant le plus de chiffre d’affaires, ont enregistré une croissance au 1er semestre.

Pourtant, la politique de financement de la rénovation énergétique par les pouvoirs publics reste erratique, les fortes précipitations du printemps 2025 ont une nouvelle fois pénalisé notre activité

dans le secteur de l’arrosage, tandis que l’effet prix moyen pour le groupe reste négatif, à -1,5 %.