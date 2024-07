THERMADOR GROUPE : publication des résultats semestriels 2024

Nous avons fait face depuis 6 mois au contexte sans doute le plus rude que nous ayons connu depuis 25 ans.

L’amélioration attendue dès le 2e trimestre n’est pas intervenue, et ceci pour plusieurs raisons :

- Le marché de la rénovation énergétique est resté à un niveau bas, malgré les assouplissements proposés parles pouvoirs publics pour l’attribution des subventions MaPrimeRénov’. L’impact pour notre groupe se mesure à l’aune des très fortes baisses de chiffre d’affaires de nos filiales Thermador (-34,7 %) et Isocel (-44,2 %).

- DPI subit encore cette année le double effet des baisses de volumes chez ses grands clients et des baisses de prix de la matière première.

- La pluie abondante sur la France a provoqué l’atrophie de l’activité arrosage de nos filiales Jetly et Odrea. Nous

estimons notre perte à 4,2 M€ de chiffre d’affaires en 6 mois.

- Le marché du bricolage (17,2 % de notre activité avec Odrea et Mecafer / Domac) a poursuivi sa baisse.

- Enfin, nous avons appliqué des baisses de prix à nos clients, en moyenne estimées à 2,5 % au cours de ce premier semestre.

Seules nos gammes destinées à l’industrie (France et international) et au cycle de l’eau résistent bien.

Cette correction ne nous détourne absolument pas de notre stratégie de développement à long terme. Elle est en partie la conséquence d’une période exceptionnelle de croissance et d’inflation toutes deux très élevées.