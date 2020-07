Thermador Groupe : Publication des résultats semestriels 2020

RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE

La maîtrise des coûts nous a permis de limiter l'impact sur le résultat opérationnel qui ne concède que 7,1 %, à périmètre constant. En ajoutant les résultats de Distrilabo et Thermacome, il baisse de 6,6 %.

Objet de toute notre attention, notre trésorerie nette se maintient à un niveau amplement suffisant (8,7 M€), malgré l'augmentation relative de notre stock (0,6 mois d'achats consommés) et le retard de règlement constaté chez un client important. Un événement post-clôture figurant note 10 page 22 de notre rapport semestriel montre toutefois que cette situation inhabituelle avec ce grand client est maintenant régularisée. En tout, les créances clients n'ont augmenté que de 7,3 jours de chiffre d'affaires.

Notre dette financière de 47,5 M€ (hors IFRS16) reste très raisonnable comparativement à nos capitaux propres de 222,6 M€.

PERSPECTIVES

La baisse du PIB des pays européens où nous opérons et la chute estimée de 46 % de mars à mai 2020 des autorisations de construction de logements en France auront indubitablement et dès l'automne 2020 un impact négatif sur nos activités. Cependant, l'augmentation de nos parts de marché durant la crise et le succès avéré de certaines gammes de produits destinées à l'efficacité énergétique nous permettent de maintenir notre ambition à long terme, exprimée à la page 10 de notre document d'enregistrement universel 2019.