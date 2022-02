THERMADOR GROUPE : publication des résultats annuels 2021

Au mois de juillet 2021, nous pensions rencontrer des difficultés à dépasser les réalisations du deuxième semestre 2020. C’est pourtant ce que nos équipes ont réalisé dans un contexte toujours très complexe. Nous tenons à nouveau à les remercier pour leur travail et leur fidélité et les féliciter pour ces résultats.

Sur l’ensemble de l’année écoulée, les très nombreux chantiers pour la rénovation énergétique des bâtiments en France ont approximativement apporté 30 % de la croissance du groupe, propulsant notre filiale Thermador à plus de 76 M€ de chiffre d’affaires. Simultanément, l’inflation répercutée par nos filiales à nos clients s’est élevée en moyenne à 4,3 %.

Malgré une croissance honorable de 11 %, notre activité à l’export a peiné à suivre le rythme enregistré en France ce qui réduit sa part à 16,4 % du chiffre d’affaires consolidé. Cela s’explique en partie par sa forte exposition à l’activité

industrielle en Europe qui, malgré la reprise économique, a été ralentie par des tensions sur les approvisionnements de certaines matières premières ou certains composants et par la difficulté de visiter physiquement nos clients.

Finalement, notre chiffre d’affaires consolidé s’établit à 486,5 M€, bien au-delà de nos attentes. De même, notre rentabilité opérationnelle grimpe à 15 % et notre rentabilité nette à 10,9 %.