THERMADOR GROUPE : publication des résultats annuel 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 EN BAISSE DE 13,3 % ET À PÉRIMÈTRE CONSTANT EN BAISSE DE 13,5 % - EFFET ESTIMÉ DE LA VARIATION DE NOS PRIX DE VENTES : -2,6 %



ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE



Il faut bien admettre que nous n’avions pas anticipé à la fin de l’année 2023 cette baisse de chiffre d’affaires constatée en 2024. Le rebond escompté au 2nd semestre n’a pas eu lieu, bien au contraire. Nous actons un repli moyen sur les volumes de 10,9 % et sur les prix de 2,6 %.



La diminution significative des budgets alloués par les pouvoirs publics pour la rénovation énergétique des bâtiments, associée aux modifications des règles d’attribution des aides estampillées MaPrimeRénov’ sont les principales raisons de cette baisse. De surcroît, la chute du nombre des transactions immobilières combinée à une quantité de logements neufs mis en chantier à un niveau historiquement bas a extrêmement pénalisé PBtub et Thermacome qui enregistrent une contraction de 22,8 % de leurs chiffres d’affaires.



Moins déprimé, le marché grand public du bricolage a tout de même affiché une perte de 4 % sur l’année,



entraînant nos filiales Odrea, Mecafer et Domac en territoire très négatif (-13,6 %). Cette différence s’explique par une pluviométrie record qui a privé Odrea d’une partie de ses ventes de pompes d’arrosage et par des volumes exceptionnellement élevés de groupes électrogènes vendus par Mecafer et Domac en grandes surfaces de bricolage en 2023.