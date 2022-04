THERMADOR GROUPE : publication chiffre d'affaires T1 2022

ACTIVITÉ

Le premier trimestre 2022 se conclut avec une progression de chiffre d’affaires de 12,3 %, dans la continuité des derniers mois de l’année 2021. Les activités grand public se stabilisent ou reculent alors que le négoce professionnel, et particulièrement celui qui s’adresse au marché du bâtiment, poursuit sa croissance sur un rythme soutenu. Simultanément, les ventes destinées à l’industrie et à l’international ont bien commencé l’année.

PERSPECTIVES

Comme nous vous l’avons dit à l’occasion du communiqué de presse publié le 17 mars dernier, l’impact direct de la guerre menée par la Russie en Ukraine ne devrait pas dépasser 1M€ de chiffre d’affaires en 2022. En revanche, des effets indirects pourraient rapidement se faire sentir auprès de nos clients situés dans les pays d’Europe de l’Est qui ont traditionnellement des échanges commerciaux avec la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie.

Sur tous nos marchés, nos fournisseurs et nos concurrents annoncent des hausses de prix importantes et applicables dans un délai court. Il est donc maintenant très probable que l’inflation moyenne répercutée à nos clients en 2022 dépasse celle que nous avons mesurée en 2021 (pour mémoire 4,3%).

En France, la probable baisse de pouvoir d’achat des consommateurs risque de pénaliser notre activité grand public après deux années euphoriques. Fort heureusement, la demande dans les prochains mois pour nos matériels dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments reste très élevée.